電信產業明星股：中華電、台灣大、遠傳 

台灣行動語音持續衰減的趨勢不變，然電信三雄在其它領域各有嶄獲，中華電300Mbps以上寬頻升速用戶大幅增加，富邦媒持績挹注台灣大營收及獲利，遠傳來自新經濟業務營收持續增長，電信三雄第二季獲利均超前財測目標，表現比預期亮眼。

5G服務6月30日由中華電信搶先開台後，帶領台灣正式進入5G時代，由於5G資費相較4G來得高，隨著5G用戶逐漸成長，電信三雄來自每用戶每月ARPU貢獻度可望逐月增加，有利於營收表現，但同時，電信三雄標得的5G頻譜將於7月開始攤銷，將影響未來三家電信商的合併營業利益。

中華電 5G成為提升業務的新引擎

中華電信（2412）董事長謝繼茂表示，核心業務在第二季持續有亮眼表現，截至6月底，300Mbps以上固網寬頻客戶數較去年同期成長81.4％，家用WiFi客戶數年增120％，MOD亦持續站穩台灣最大影音平台地位。5G推出後，將成為提升業務的新引擎。中華電信對於5G的成長動能樂觀，預計用戶數於開台一年內可達100萬規模。

中華電信第二季合併營收478.1億元，年減4.6％，營業淨利106.1億元，年增3.0％，營業淨利率22.2％，2019年同期為20.6％，歸屬於母公司業主之淨利85.7億元，較去年同期持平，每股盈餘1.10元。

台灣大 推好速成雙提升業績

台灣大（3045）總經理林之晨表示，綁定行動數據與寬頻方案的「好速成雙」方案，在5G開台後也同步祭出5G版本「好速成雙」專案，未來將成為提升台灣大在電信業務成長的重要動能。展望下半年，隨著 iPhone及其他5G手機上市，加上網路建設持續擴增，5G滲透率可望加速，並帶動高階手機綁約案的需求。台灣大5G用戶普及，將以3年之內4G用戶升級使用5G達50％為目標。

台灣大第二季合併營收313.4億元，年成長6％，營業利益41.3億元，年減4％，稅後淨利30.5億元，稅後EPS為1.08元，財測達成率為104％。

遠傳 新經濟業務帶動營收成長

遠傳（4904）總經理井琪表示，2020年下半年將持續進行成本控管，包含轉移4G手機補貼至5G手機。下半年營運重點包含持續投入5G網路建設。遠傳5G於7月3日開賣後，至今已有數萬人申辦5G服務，遠傳將以第一年4G升級5G用戶達20％為目標。遠傳上半年來自新經濟營收達成率為15.3％，高於預期目標14.0％，未來新經濟業務仍然是帶動營收成長的重要動能。

遠傳第二季合併營收186.75億元，財測達成率為90.3％，合併EBITDA為68.85億，財測達成率101％，稅後淨利22.39億，EPS為0.69元，財測達成率108.7％。