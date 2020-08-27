光學鏡頭產業明星股：大立光、玉晶光、亞光

光學鏡頭產業今年可謂是天災人禍不斷，前有新冠肺炎疫情蔓延，導致全球經濟嚴重衰退、消費力大幅下滑，各研究機構普遍預估2020年全球智慧手機出貨將呈現二位數年減，預估將由去年的14億支減少到今年預估的12.5億支；後有美國總統川普簽署行政命令，禁止美國公司與微信開展業務，命令將在45天內生效，天風國際證券分析師郭明錤甚至推估，最壞的狀況，iPhone 出貨量恐因此銳減25％～30％。

儘管大環境不佳，但是光學廠仍力爭上游，朝多鏡頭、高畫素的方向前進，也同時在其他市場展開布局，其中大立光9P（塑膠鏡片）已在Design in，最快今年下半年就有機會看到，另自由曲面鏡片亦有機會在今年出貨，光學股后玉晶光除持續研發8P技術之外，也將布局車用AR（擴增實境）／VR（虛擬實境）的光學鏡頭應用領域，亞光除掌握高階手機鏡頭商機外，也加速發展擴增實境（AR）／虛擬實境（VR）及3D LiDAR的開發。

大立光 上半年每股盈餘87.2元

大立光（3008）第二季因營收規模下滑以及產品組合變差影響，毛利率走跌至68.63％，再加上匯損以及未分配盈餘稅拖累，第二季EPS僅餘37.19元，遠低於首季的50.1元及去年同期的48.84元，累計累計上半年稅後盈餘僅117.08億元，每股盈餘為87.29元，不過仍保有和去年相當的獲利，惟增幅只剩1％，所幸部分客戶拉貨力道轉強，大立光7月營收回溫，單月營收達46.12億元，月增11.51％，年減15.17％，8月拉貨力道仍有機會優於7月。

玉晶光 市場雜音多 獲利穩健

玉晶光（3406）第二季也為匯損及加徵5％未分配盈餘課稅所苦，單季自結獲利為4.9億元、雖比去年同期成長超過1倍，EPS為4.39元，但卻較首季略低5.1％，累計上半年稅後純益約10億元，每股純益8.98元。

不過隨著下半年旺季到來，市場看好玉晶光下半年營運可望再添柴火，著眼於此，玉晶光也自去年展開大擴產，並以租賃方式在廈門投資3座新廠，新增的15％至22％產能將在今年第三季全數到位，專攻4P（四片塑膠鏡片）至7P的光學鏡頭生產。

亞光 潛望鏡頭有潛力

亞光（3019）今年第一季稅後淨損1.14億元，每股淨損0.41元，為連續16季獲利後首度出現單季虧損，隨著大陸廠區復工，亞光第二季合併營收回升至38.8億元，季增32.77％，法人看好亞光第二季獲利可望明顯回升，惟累計今年上半年合併營收68.04億元，仍呈年減25.85％。

亞光光折射零組件（稜鏡）雖已出貨給中國大陸手機品牌龍頭華為旗艦手機P40 Pro，不過，目前來自手機相關營收占比仍低，不到一成，儘管如此，為捍衛公司的智慧財產，日前亞光還特別跨海狀告三星電子日本分公司，據了解主要是因為三星今年最高階旗艦機S20 Ultra系列的潛望式鏡頭設計技術涉及侵害亞光專利。（）