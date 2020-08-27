IC設計產業明星股：瑞昱、聯詠、義隆

新冠肺炎仍持續在全球造成衝擊，使國際各大企業宣布將居家辦公延長到年底，另外，教育機構為避免學生群聚感染，亦採用遠端教學。在雙重效應下，使筆電、Chromebook及平板電腦儼然成為目前3C市場當中最夯的終端產品，供應鏈更因此大啖訂單。

供應鏈指出，PC、筆電市場第二季起相當強勁，進入下半年後，PC、筆電需求不墜，因此，第三季傳統旺季到來，OEM／ODM廠拉貨力道依舊維持在高檔，預期有機會一路旺到年底。

不僅如此，遠端教育需求也開始出現拉貨需求。供應鏈透露，美日等國家的Chromebook教育專案已經從2021年提前至2020年下半年開始進入拉貨潮，且平板電腦需求也同步上揚，讓供應鏈進入下半年訂單接不完。

瑞昱 網通產品出貨暢旺

瑞昱（2379）公告第二季財報，合併營收及稅後淨利同步寫下單季歷史新高的優異成績。累計上半年稅後純益36.59億元，年增13.5%，每股稅後純益7.18元，雙雙創下歷史新高。

展望第三季，瑞昱指出，全產品線在第三季出貨將可望同步升溫，由於遠端教育及居家辦公需求將帶動WiFi、交換器（Switch）及乙太網路（ethernet）等需求續強，另外，消費性及物聯網（IoT）等客戶拉貨動能也開始回溫，讓藍牙及電視類等晶片出貨動能將開始回升，第三季抱持審慎正向看法。

其中，瑞昱表示，WiFi 5依舊是目前的出貨主力，正在逐步取代先前主流的WiFi 4，至於新款的WiFi 6也開始量產出貨，預期2021年將可望開始全面放量成長。

除了既有的WiFi、交換器及乙太網路等產品線續強之外，消費性及物聯網（IoT）等客戶拉貨動能也開始回溫，因此，將帶動電視系統單晶片及藍牙等類別出貨回溫。

聯詠 平板及螢幕驅動IC出貨旺

聯詠（3034）第二季合併營收及獲利同創新高，使單季財報繳出亮眼水準。其中，單季合併營收為186.10億元、季成長10.2％，毛利率33.5％、季增1.4個百分點，稅後淨利25.57億元、季成長15.6％，相較2019年同期成長20.2％，每股淨利4.20元。

展望第三季營運概況，聯詠預估，單季合併營收預計將季成長7.5～10.8％至200～206億元，毛利率則落在31.5～33.5％區間，與第二季相比將持平或衰退2個百分點之間。法人指出，聯詠受惠於平板電腦整合觸控暨驅動IC（TDDI）及螢幕面板驅動IC量產出貨，成為推動第三季業績成長的主要動能之一。

義隆 筆電、Chrombook訂單強

義隆（2458）在近期召開的法說會上指出，由於居家辦公及遠端教育需求持續成長，使筆電品牌廠及Chromebook等客戶在觸控螢幕及觸控板等產品拉貨力道持續成長，且由於筆電規格提升，更可望使指紋辨識IC成為義隆在2020年出貨力道最強的產品線。

此外，義隆也透露，目前各大PC品牌廠都已經上修2020年的出貨量，使第三季拉貨力道相當強勁，有部分產品線更已經出貨缺貨的難得景象，且訂單有望一路旺到年底。