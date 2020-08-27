WFH商機大爆發 防疫新生活加速產業調整

台股指數在7月底衝過12,682點，打破已維持30年的歷史高點紀錄，正式宣告台股新篇章將從此展開。

上半年新冠疫情來得突然，對全球經濟造成措手不及的嚴重傷害，各國央行透過降息、大撒幣等貨幣手段，想搶救實體經濟，卻營造出資金氾濫的大環境，讓各種金融資產從中得利，股市，房市，黃金價格都迭創新高。至今疫情尚未消退，熱錢四溢的情況也依舊，但人類的生活方式已開始改變，各別產業經歷過市場的淬鍊及調整，新的生態跟贏家正逐漸脫穎而出。

早在2016年，被視為是引導全球經濟重要風向的「世界經濟論壇」（WEF）達沃斯年會上，已提出以生物技術為重點的科技智能化，很可能是繼18世紀蒸汽機發明，19世紀電器化及20世紀電腦化後，推動人類進入第四次產業革命的重要推手。而此後市場一直在等待能開啟產業新世代來臨的破壞性創新產品出現，未料，今年新冠疫情橫空出世，不只奪走了全球近70萬條人命，也意外成了加速改變下一個產業發展的破壞性殺手。

因應疫情，人們展開防疫新生活，讓生技產業及運動健康產業直接受惠外，因應在家工作及遠距教學，使無接觸商機大爆發，也使得筆電，網購，遊戲及雲端、視訊等產品需求及運用大成長。

此外，各國為了刺激低迷的景氣，加碼拚經濟，中美貿易戰火再度升溫，最近美、中擴大補貼當地半導體產業，凸顯半導體業在各國爭奪下成為重要資源的地位。而台灣長期在此領域具有國際間最完整產業鏈的優勢，台積電神山地位更形穩固，不單股價因此擠進全球前十大市值公司之列，也帶領著所謂的台積電軍團及整個半導體產業繼續壯大。

今年被定位為5G元年，未來隨物聯網新運用漸漸普及，將是萬物皆可聯的新世界，這是產業邁入新循環，再次升級的重要機會，也是各別公司決戰長線勝負的關鍵轉折年。

過去因為政策加持且共同出資成立，我們才有了今天的台積電，如今國內政策重點推動的「六大核心戰略產業」，包括物聯網和人工智慧、資安系統及產業鏈、生物及醫療科技產業、國防及戰略產業、綠電及再生能源產業、民生及戰備產業等，均朝創新的方向推動，企圖創造能讓企業靠技術領先來增加價值的經營環境，而這之中，會不會出現下一個台積電，也備受期待。

國內上市櫃公司上半年總營收達15.76兆元，年減僅3.3%，放眼全球表現算是一級棒，因此即使外資上半年賣超台股逾五千億，但國內投資人參與台股的熱情已經重新被燃起。

過去半年來散戶開戶數增逾60萬戶，證券劃撥存款餘額來到2.3兆億元，續創歷史新高。加上全球利率走低，台幣走強，先前國人外流的投資款加速匯回中，此外，今年股息再添1.3兆活水，就連外資也是欲拒還留，6、7月又見重新匯入1500億…資金氾濫為台股加油添材助漲漲勢，如今指數12,682的高點魔咒已被打破，AIoT帶來的產業革新才正要開始，台股即將進入全新篇章，投資最重要的還是要掌握產業發展趨勢，不必在指數高點上做太多糾結。