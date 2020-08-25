美國總統大選結果 將影響美國部份產業消長

美國總統大選結果，不僅美國人關心，連全球世人也相當關注。法人表示，除了對於稅率加減稅主張不同外，連產業政策及外交政策也大不同。若是川普連任成功將有利工業股；若是拜登上任則對替代能源有機會再更上一層樓。

野村投信投資策略部主管張繼文表示，川普上任後會對金融業解禁，另外川普也將提出一兆美元的基礎建設計劃則有利工業類股。至於拜登主張調升替代能源產業的補貼，包括4年內投入兩兆美元對抗氣候變遷，重返「巴黎氣候變遷協議」並在2050年之前達成零碳排放的目標。

至於外交政策包含國防與外貿政策，川普和拜登也有相當大差異。張繼文說，川普若續任，將維持目前的「美國優先」政策，這意味著美國將繼續執行單邊主義，不輕易加入其他的貿易組織，與他國的貿易衝突將持續出現；如果是拜登出線，推斷拜登會延續歐巴馬時期的外交及貿易政策，除了與歐盟、日韓、加墨等國重修舊好，跟中國貿易談判也可能有新做法。

張繼文表示，基本上川普連任，對於美國乃至於全世界的貿易政策不算是好消息，甚至川普還有可能提出更多貿易壁壘及障礙。因此，長線來看，拜登上台可能幫助國際貿易恢復活絡，對經濟及股市可謂長線利多。

張繼文表示，總之，川普推出政策是親商，甚至可以說是有利金融業及華爾街，因此，川普連任較有可能幫助美股延續目前的多頭走勢。若由拜登挑戰成功，拜登可能實施的新政策將使投資人重新布局，美股短線將因而出現震盪之外，

投資人對於拜登就任後的實際政策作法，勢必將維持「停看聽」的態度，也就是說，美股多頭走勢暫停、暫時以盤待變的機率升高。

不過，張繼文最後補充一點，除了美國總統是由何人當選相當重要之外，兩院(眾議院、參議院)的選舉結果也至關重要。因此，不論2020年誰選上美國總統，若兩院的多數黨皆與總統不同政黨，則新任美國總統勢必提前跛腳，推行各項政策的難度勢必升高。

路博邁總裁暨股票投資長Amato Joe表示，龐大的流動性將美國那斯達克指數推上前所未見的新高，標準普爾500指數同樣來到歷史高點。然而，前面提到的各種風險，究竟有多少真正反映在股價之上？儘管這些風險可能已反映在近期美元的弱勢表現上，但是未來投資人應密切關注可能面臨政治風險的產業，如能源、金融、大型藥廠、大型科技公司以及電子商務等產業。