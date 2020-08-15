15檔獲利連四季成長 買盤力挺

上市櫃第二季財報全數公布，受新冠疫情重創整體經濟，今年第二季營收維持成長態勢的個股，占比不足四成，因此，台積電（2330）、和碩（4938）等15檔連四季獲利雙位數成長的個股，格外亮眼，吸引法人積極加碼。

法人指出，去年下半年有中美貿易戰干擾，今年上半年則有新冠疫情攪局，個股獲利呈現兩極化，其中包括和碩、宣德、建準、大學光、東和鋼鐵、韋僑、永豐餘、濱川、華擎、鈺太、台積電、遠雄港、信邦、信驊、優群等個股抓緊機遇，搭上營運高速成長列車。其中，權王台積電因先進製程遙遙領先業界，加上半導體應用需求擴大，產能供不應求，自去年第三季旺季至今，不但連四季獲利雙位數增長，今年第二季更以1,208億元的成績再創歷史新高，法人齊步看多下，不但股價站穩400元大關，也順利率領台股持續挑戰13,031點歷史高點。

代工大廠和碩第二季也坐擁遠距商機護體，無畏疫情重創消費性電子產業，公司旗下資訊、通訊與消費三大產品線同步增溫，加上子公司獲利改善，第二季稅後盈餘達70.74億元，季增3.58倍、年增1.04倍，每股盈餘為2.71元，連五季獲利雙位數成長。和碩13日宣布將斥資145億元將機殼大廠鎧勝-KY私有化下市，法人看好此舉有助於業務的垂直整合，14日外資與投信買盤大舉湧入，激勵股價大漲7.41％。

此外，眼科業者大學光、金屬機殼廠濱川及連接器廠優群，第二季也紛紛各繳出1.15億元、1.54億元與1.61億元成績，儘管營收規模不及台積電與和碩，但發展潛力卻也不容小覷。其中，濱川受惠遠居商機帶動的筆電需求，不但獲利連六季雙位數成長，且第二季營收更繳出歷史新高，較去年同期成長9.59倍，隨第三季蘋果新機即將問世，做為蘋果金屬支架供應商的濱川前景看旺，有望維持高檔表現，法人8月以來積極敲進845張，帶領股價14日創3月反彈以來新高。

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