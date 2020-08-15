財報獲利成長前十 電子、傳產各五家

上市櫃公司上半年財報14日出爐，台股回歸基本面，市場緊盯業績成長及轉機題材個股，其中第二季獲利較首季成長前十強，包含傳產的達新（1315）、三晃（1721）、國喬（1312）、華新（1605）、萬海（2615），以及電子的中光電（5371）、群光（2385）、康舒（6282）、新唐（4919）、力致（3484）等，近期走勢持續受到關注。

台股震盪攻堅走勢，在台積電、聯發科等科技龍頭勁揚領漲效應，7月下旬指數突破30年前的12,682點紀錄、創13,031點新高指數；之後雖漲多拉回，但低檔承接買盤仍強，指數維持月線上高檔震盪，14日指數收12,795點，8月以來指數累計上揚130點。本周上市櫃公司10日的7月營收及14日的半年財報，盤勢回歸基本面。

根據台新投顧彙整資訊，第二季財報獲利較首季大幅成長，依序有達新、中光電、群光、康舒、三晃、國喬、新唐、力致、華新、萬海等，電子及傳產各佔5家公司。

其中，電子公司首季受新冠疫情開工率較低以及市場需求影響，但第二季隨正常營運、及受惠去美化與去中化訂單轉單效應，業績明顯成長。至於傳產公司中，達新及三晃兩公司有業外收益挹注，拉高整體獲利業績，但也有萬海、國喬等反映產業景氣好轉，本業的業績呈現拉升表現。

老牌雨衣大廠達新公司首季稅後盈餘0.08億餘元、EPS僅0.05元，但第二季認列台中七期惠國段2,593.47坪土地處分利益達52.53億元，使得上半年稅後盈餘52.34億元，EPS衝高到27.43元，歷史新高業績。三晃首季營運虧損0.12億餘元，其中營業虧損0.15億餘元，但有今年接連處分太平廠以及大甲廠土地資產，上半年稅後盈餘拉高到5.97億餘元，不僅轉虧為盈，上半年EPS為2.75元。

萬海、國喬、華新首季EPS各僅0.04元、0.02元與0.03元，但第二季大幅提升，萬海上半年稅後盈餘17.58億餘元、EPS為0.79元，國喬以及華新兩公司上半年EPS也各有0.78元、0.90元的佳績。

電子成長股的中光電、群光、康舒、新唐、力致等第二季業績大躍進，挹注上半年業績，上半年EPS分別為1.28元、3.47元、2.10元、1.20元、2.67元，對比首季EPS各為0.01元、0.06元、0.04元、0.04元、0.09元，有顯著成長。

大展投顧總經理賴建承表示，上半年財報公布後，下周市場將反映業績表現，更重要是第三季進入產業旺季，相關公司第三季業績成長動能，更攸關買盤承接動能以及個股行情續漲力道。

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