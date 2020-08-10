王美花｜前進東協 建構產業備援基地

政府推動新南向四年多來，搶先美國、日本、韓國之前，前往東南亞國家布局，現在碰上中美貿易戰及新冠疫情蔓延，各國開始分散投資，準備建立第二備援基地，印證2016年時蔡總統推動新南向的策略，是正確的。

過去台商在東南亞多以單打獨鬥的方式投資，沒有政策在背後支援，新南向政策推出後，政府部門整個開始動員起來，因為新南向的面向很廣，含括了貿易、投資、教育、人才、觀光、醫療等領域，必須結合各部會的力量努力做。以經濟部而言，主要聚焦在經貿議題上，提供給業界好的資源、成為台灣廠商前往東協布局的後盾。

以新南向的經貿往來這部分來看，當廠商要前往投資時，常會遇到體制性的問題，此時，雙方政府部門間維持有效友善的接觸管道，就很重要，這樣才可以即時支援企業，處理在投資上遇到的各項問題。

特別是台灣中小企業很多，不像日韓，多為大商社或財團，台灣的企業，更需要政府資源提供大力協助，包括具有政府功能的貿協等公協會，站上第一線，可以有策略性、群體性的做事。當政府部門在企業後面推一把時，可以讓更多新南向國家認識企業，知道他們有多少實力，這對企業在國際舞台上發揮，非常有幫助。

台商赴海外打拚，常出現產業聚落，就是大家一起到同一個地方投資，不同國家常有不同產業聚落型態分布，政府很重視這項由產業界提出來的觀察，原本在台灣，它們就是彼此靠近的供應鏈關係、相互合作帶動，「像肉粽頭、一個接著一個」。產業在海外發展，更需要形成上中下游關係的聚落，要前往新南向國家投資時，可帶整個產業聚落一起過去；事實上，也有許多新南向國家，主動表達歡迎一些特定的產業投資，並提出邀請，甚至建置經貿區域來吸引台商。

為提供出門在外企業更穩定的投資環境，如果政府能與個別國家簽自由貿易協定（FTA），那是最好的，但國際政治上的困難需要克服，因此，當廠商投資時提供國際規範的保障水準，成為政府的目標，也努力與各國簽署投保協定，例如菲律賓、印度、越南等國，都已完成簽署。這樣的協定，會讓去投資的企業比較有信心，發生糾紛時，不論人身或財產安全，可有更多支持與保障；而簽署這些協定，兩國政府自然會頻繁交流、積極解決投資貿易上遇到的問題。

未來我們將以印尼、馬來西亞及泰國等新南向國家，為主要對象，爭取洽簽投保協定。

經濟部持續建構新南向重點六國，在官方、產業、智庫三大層次的交流與合作，在不同國家展開不同布局，不僅衍生合作契機，並促成具體合作個案。目前正在規劃中的對接產業，包括越南的智慧城市之智慧應用、紡織、自動化（汽機車產業）以及輕工業基礎技術；印度主要以電子製造、智慧城市暨綠色科技智慧車輛零組件為主；印尼則是船舶、智慧城市、金屬加工、與食品生技；馬來西亞為紡織、智慧城市、資訊服務、以及食品／醫藥／化妝品；泰國為食品生技、紡織、智慧城市、自動化；菲律賓則是資訊電子創新應用、機械、工業區開發、創新與創業為主。