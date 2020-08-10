鄧振中｜以商量取代興訟 化解南向紛爭

南向國家的機會是很大的，疫情後的零接觸經濟和持續發展中的醫療產業，都很有機會。新冠肺炎疫情導致各國實施邊境管制，以目前情況來看，可能還會持續一段時間，將來我們的生活也許都要和病毒共存，但各國的經濟不會停止，人員的往來也不能中斷，因此，帶來了新的商機。

疫情期間，為避免近距離接觸，改變了民眾既有的生活型態與工作模式，包括日常社交、工作、購物、通訊與娛樂，都出現變化，包括遠距視訊、餐飲外送、線上電玩及影音、遠距照護、遠距教學、線上商展等新興起的應用，這些零接觸經濟衍生的新商機，對企業界來說不容錯失。

疫情未發生前，台灣的醫療產業就很有前途，每年有10萬以上的外國人到台灣就醫，因為台灣的醫療水準好、費用便宜，加上配套條件如居住環境佳、地理位置好，就醫相當方便，我認為將來遠距醫療的需求，一定會出來。

已在東協國家深耕多年的台商，面對後疫時期，確實有部分企業要經過一段陣痛期，如歐美訂單減少、投資減緩等，像工具機產業的需求就開始降低，疫情如果無法快速有效的抑制，歐美國家的商品需求也會減少；但對於資通訊（IT）的投資一定會增加，因為全球都必須投資IT，台商可以搭此IT趨勢，爭取新的機會。

新南向政策和過去的對外投資有一大的不同，不只是利用地主國生產產品再外銷，也要同時重視耕耘當地的市場。2016年蔡總統上任以後推動此一政策，四年來，台灣和新南向各國在雙方貿易量、投資案件上，都有相當幅度成長，新南向國家很多觀光客到台灣來，來台灣求學的學生人數也大幅增加，我們也和越南、菲律賓、印度更新投資保障協定，這些都是成果。

新南向政策的基本精神，一是要讓台灣和新南向國家交往更深入、廣泛，二是以人為本，讓台灣的國際關係有更深的基礎，可以繼續發展下去。

南向的台商以中小企業為主，就規模而言，無法和韓國的三星、LG相比，但很多地主國注意到，台商投資會有自然形成的群聚效應，因此，政府也提倡大家一起去，例如越南河靜鋼廠就是個例子。此外，台商協會也遍布東南亞，政府和各地台商協都維持密切關係，有利於廠商聚落的形成。

台商出門在外，包括東協在內的投資活動難免碰上糾紛，東協各國的糾紛處理方式並不一致，例如越南，政府常會扮演一定的角色。為了協助廠商圓滿處理問題，政府設在各國的代表處，會根據新的投資保障協定內容，要求和各地政府會面討論，由代表處陪著企業一起商量，來解決紛爭，以「商量」取代打官司的作法，是我們洽簽新投保協定很重要的精神，「告」永遠是備而不用的最後一條路。

貿易戰導致部分台商轉移至東協國家，設立第二備援生產基地，就目前的情況來看，中美之間的貿易、科技、政治衝突，還會持續下去，在此大的政治環境下，中美雙方政府的任何作為，都可能會妨礙到企業正常生意的運作，尤其是以美國為市場的台商企業，要特別小心，建議分散風險，做好妥適的國際布局。

不只是到東南亞，還可以到美國、中南美洲。過去統統放在大陸市場的方式，已沒有辦法適應目前的國際環境，既是政治局勢迫使如此，美歐的買家也會提出要求，畢竟他們承擔不起供應斷鏈的風險。