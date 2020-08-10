【東協台商千大】中鋼建AFTA基地突破關稅壁壘

中鋼公司是在東南亞布局最積極的公營事業機構，陸續設立了中鋼日鐵越南公司、中鋼馬來西亞廠及中鋼印度公司。其中最具代表性的中鋼日鐵越南公司（簡稱中越）。中越認為，疫後時期的東南亞市場越南最有機會，因為在東協各國中，越南疫情控制最好，經濟恢復快速，吸引外資擴大在越南的投資，這將使越南產業升級加速進行，尤其對高附價產品的需求提升，有利廠商對越南內需市場的拓展。

中鋼是和台灣、日本的股東一起合資，在越南成立中越公司，年產120萬公噸的熱軋酸洗塗油鋼捲、冷軋鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲、電磁鋼片等產品。由於全球鋼鐵產能過剩，貿易摩擦日漸升高，關稅及非關貿易障礙不斷增加，肺炎疫情影響下，中越持續拓展內銷客戶，提高內銷比率以提升獲利。

當初之所以選擇在此地投資，中鋼表示，關鍵原因是，當時美越貿易協定已生效實施，美國給予越南正常貿易關係待遇，有利業者拓展美國市場，後來歐盟持續給予越南多項產品進口優惠關稅待遇，且越南已加入WTO，市場及法令規範趨於透明開放，又是為東協自由貿易區（ASEAN Free Trade Area，AFTA）一員，加上經濟成長快速，評估投資越南，可掌握成長契機，開拓中鋼集團熱軋鋼材通路，並進一步建立AFTA市場供應基地，突破關稅壁壘。

中鋼並強調，廠商要到東協國家投資時，以中鋼的經驗來看，可以注意以下的條件是否具足。包括：一、當地員工的平均年齡與教育程度，是否具有工作熱情和學習意願。二、以進出口為主的廠商要留意，鄰近是否多處海港可供進口原料或出口產品時調度，尤其對重工業而言，進出口運輸的便利相當重要。三、基礎公共建設是否完備或增加快速。四、是否有加入RCEP、TPP及AFTA等自由貿易協定。以越南來說，這些方面的條件都合乎中鋼的需求。

在和當地國打交道部分，中鋼認為，首先要留意土地法規。以越南來說，工業區通常由開發公司開發後，再轉租給一般企業，因此對開發公司所提供配套措施要有正確認知，且選擇財務狀況佳、有開發經驗的開發商，會較有保障。其次，要注意稅務方面的規定，如增值稅退稅、企所稅減免方案及個人稅免稅項目等，必要時可請當地的專業事務所提供協助。

至於疫情後的南向國家經濟發展趨勢為何，中鋼認為，世界經濟受疫情影響，原來世界工廠的運作模式，將轉為區域經濟，但鋼鐵上游產業投資大，故區域化不容易，下游加工因投資小，有利於區域化，由於中越為東南亞技術層次高的單軋廠，區域化更有利中越的發展。