3月債市亂 大型全球債基金最抗跌

新冠肺炎疫情擴散為全球大流行，股、債、匯市3月劇烈崩盤，但根據理柏資訊，台灣核備且有經歷過2008年金融海嘯，及規模超過百億美元的大型債券基金共七檔，其中在2008年創造正報酬7％的富蘭克林坦伯頓全球債券基金，於目前這波修正中再度展現抗跌特性，3月以來跌幅僅高收益公司債基金的五分之一。



觀察3月疫情衝擊下，美國聯準會（Fed）月內二度緊急大降息至0～0.25％，並推出無限量購債，及融通家庭和企業放貸所需，引領全球超過20個國家降息，除大砍利率，各央行也跟隨Fed藉由貨幣數量寬鬆供應流動性。歐洲央行和英國央行再啟動購債計畫，其他如印尼、南韓、南非等新興國家央行，都祭出從市場買回債券釋出資金的防疫政策。



但這波股災中，債券防禦功能大多失靈，3月以高收益公司債和新興國家美元計價債跌勢最沈重，平均兩成左右修正。且油價重挫雪上加霜，沙國及俄羅斯沒達成減產協議引發恐慌，能源企業和主權國美元計價債跌勢慘重，就連投資級企業債也不敵疫情衝擊，企業倒閉或降評擔憂引發大量資金贖回潮。



從3月崩盤情境，勾起市場2008年金融海嘯時記憶，甚至連股神巴菲特也表示，這波新冠病毒引發的市場暴跌，他是89年來才經歷如此的恐慌。



2019年底外電媒體頻繁報導富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人哈森泰博已轉向防禦，寧願放棄信用市場最後波段漲幅，也要對評價面已經太貴的市場做好因應，策略除靠攏單純的全球政府公債配置外，也增加安全避風港貨幣的日圓、瑞士法郎，複製其於2008年所做的防禦措施。



花旗集團預估，未來將有更多投資級企業信評遭到調降。高盛證券3月報告中警示，儘管近期許多財政和貨幣刺激政策推出，有助減低尾端風險，但高收益公司債利差仍有可能再擴大，因為企業違約率上漲波段才剛開始。