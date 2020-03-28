日日牛｜肺炎風暴揭露美國民眾斷金危機

截至3/28上午，美國武漢肺炎累計確診病例已突破10萬，美國50州均已傳出確診病例，其中疫情最嚴重的幾個州如紐約州、新澤西州、加州、華盛頓州、愛荷華州、路易斯安那州、德州、佛羅里達、麻州等，已列入「重大災區」將由聯邦政府出面協助。

今天分享部落格達人：日日牛於3月25日在PressPlay分享一篇：【兩張圖看肺癌風暴對美國民眾與金融市場的挑戰】，對於美國經濟現況有一番透析。

(本篇文章為日日牛個人心得分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

截至3/28上午，美國武漢肺炎累計確診病例已突破10萬，超越中國和義大利成為全球確診人數第一高的國家。

美國50州均已傳出確診病例，其中疫情最嚴重的幾個州如紐約州、新澤西州、加州、華盛頓州、愛荷華州、路易斯安那州、德州、佛羅里達、麻州等，已列入「重大災區」將由聯邦政府出面協助。更重要的是，全美現在已有25個州全面實施「居家禁足令」，另有14個州實施部分地區禁足令，等於全美將近超過一半人口受到移動限制，有一些州也已下令關閉所有非必要的公司行號。

這次肺炎疫情對經濟活動的打擊是史上罕見的，正常經濟活動瞬間熄火大半，而且幾乎是同步中斷，這種情況如果再持續兩季以上，經濟活動停擺的時間和幅度或許只有1929年那次經濟大蕭條可堪比擬──那場大蕭條從1929年持續到1933年整整為時3年7個月（也因此不能稱為短暫的「衰退」，而是長時間的「蕭條」）。

對於美國民眾來說，這次的挑戰也格外巨大，因為這次肺炎風暴是在牛市氛圍下突然殺出的程咬金，雖然大家都認知牛市或許即將結束，但從未想到會如此倉皇地被迫中斷，許多人根本措手不及，而這也多少反映在最近市場大量拋售資產以套現的現象上。

隨著經濟活動全面停頓，一波企業裁員和關閉潮也正在醞釀中，接下來美國民眾面對的壓力必然如山大，從下面兩張圖即可窺見一二。

來自德意志銀行（Deutsche Bank）的下圖統計了美國不同家戶所得族群的應急資金儲備狀況，藍色柱體表示的是沒有儲備應急資金的比例，可以看到隨著家戶所得遞減，沒有儲備的比例越來越高，$40K（約台幣120萬）以下族群沒有儲備的比例便開始超過六成，$20K（約台幣60萬）以下族群更高達近八成。

值得注意的是，即便是年收超過$150K（約台幣450萬）者──這在美國已經優於一般中產階級所得了──沒有儲備應急資金的比例也有25%，也就是說，這類中高所得族群竟有四分之一無法在急用時馬上挪出現金來支應。

事實上，根據官方的調查，2019年美國有53%的家戶沒有任何應急資金儲備，有40%的家戶沒法在急用時馬上挪出$400（約台幣1.2萬）來支應。這對習慣儲蓄的華人來說可能很誇張，但這其實已經是近幾年來最佳水平了，2017年這個比例（沒法在急用時挪出$400）是41%，2016年是44%，2015年為46%，2013年更高達50%。

美國民眾向來花錢花得兇、借錢也借得兇，這種「高負債、高消費」的生活模式是全世界都仰賴美國市場的原因，也是近幾年美國經濟得以繼續成長的主動力（美國商務部資料顯示，2019年第四季經通膨調整後的消費者支出佔GDP的68%）。不過，這種模式一旦碰到如這次肺炎疫情般的黑天鵝事件，馬上突顯出其「現金流短缺」的脆弱之處，也對金融市場構成風險。

2019年美國家戶負債總共增加了6010億美元，創下2008年金融海嘯以來最大年度增幅，也讓美國家戶負債總額在2019年第四季創下歷史新高紀錄，達到14.15兆美元（下圖），約佔美國GDP的67%──與上述消費者支出佔GDP比例幾乎一樣，代表推動美國經濟成長的消費者支出幾乎全部是透過負債而來的。

美國家戶負債的增加約有72%來自抵押貸款（例如房貸），其他主要增加部分則是車貸、卡債和學貸。值得注意的是，超過四分之一的美國家戶背負的卡債竟然比應急資金儲備還要高，只要一個月沒收入就會陷入缺錢兩頭燒的困境。

另一數據更可具體看出美國民眾的負債程度：也是2019年第四季的最新資料，美國人均GDP為$58388，人均負債則是$51000，約為1.14：1。

上述財務狀況使多數美國民眾連一個月的工作暫停都無法承受，現金流中斷後基本生活都可能出問題，當然也無力繳付各種貸款（這又將對金融機構構成壓力），更遑論要他們花錢去做肺炎篩檢了（雖然目前許多州都已宣布篩檢免費，但仍須自行負擔數百至數千美元的費用），種種不利結果堆疊下，對金融穩定或疫情控管都會帶來重大風險。

所以，也難怪川普政府要直接發給全美納稅人每人$2000美元作為緊急紓困之用了。

本文由日日牛授權轉載，原文刊於PressPlay

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