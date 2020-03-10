新冠肺炎爆發後，大陸封城、復工率低、缺料問題接踵而至，導致市場普遍看淡上市櫃2月營收表現，反觀興櫃市場卻出乎「疫」料，不但營收年增正成長個股占比過半，包括汎德永業（2247）、昇佳電子（6732）更有逾五成增長。

根據統計，252檔興櫃個股中，共計127檔個股營收較去年同期成長，其中更有63檔個股呈現年月雙增，法人認為，主因包括今年春節提前，2月工作天數較往年多以外，興櫃市場個股規模相對較小，工廠或主要市場多位於國內，受惠台灣防疫成果顯著，營運衝擊相對較低。

若以營收前十大個股觀察，廉航業者台灣虎航受疫情影響最深，除進入旅遊淡季，出國人數銳減，新冠肺炎也導致多國限制旅客出入境，包括日本、澳門、菲律賓及韓國等航線紛紛進行調整，甚至取消，造成2月營收年減逾三成，創近期單月新低，法人更預估3月營收恐將持續下滑。

然而包括穩坐興櫃營收王的遠壽，以及進口車業者汎德永業、鋼構廠長榮鋼、雲端服務公司伊雲谷及感測器業者昇佳電子等5檔個股，2月營收均呈現雙位數的年成長。

壽險業者遠壽受惠美債殖利率持續下探歷史低點，債券部位的增值利益彌補股票部位的跌價損失，加上2月底新台幣匯率貶值，避險成本降低，以及疫情促進保單需求，營收逆勢成長，累計今年前兩個月營收達156.19億元，年增10.73％。

汎德永業同樣受惠特定進口車到港交車帶動，2月營收達21.15億元，年增53.33％，淡季不淡，展望後市，3月不但持續有新車陸續到港，維修服務業務方面，全台最大的寶馬服務中心已開始試營運，亞太最大的保時捷服務廠也預計在3月啟用，公司獲利備受期待。

此外，長榮鋼訂單滿手，2月營收持續穩健成長，年增10.86％，伊雲谷及昇佳電子則分別受惠雲端辦公需求與感測器需求大增，營收雙雙大幅成長，年增率分別高達30.63％、118.76％。

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