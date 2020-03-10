超微訂單釋出 祥碩業績拚高峰

高速傳輸IC廠祥碩（5269）2月合併營收6.04億元，不僅月增率115.90％，較去年同期大增177.42％，更一舉改寫單月歷史新高。法人表示，祥碩2020年在超微（AMD）擴大釋出晶片組訂單、USB主控IC及中國資料中心商機帶動下，業績將可望繳出亮眼成績單。

祥碩公告2020年2月合併營收達6.04億元、月增率115.90％，改寫單月歷史新高。累計2020年前兩月合併營收8.83億元，年增22.63％，創歷史同期新高。

祥碩指出，2020年前兩月合併營收較2019年同期增加主要原因為客戶需求量增加所致。法人指出，祥碩跨入2020年後受惠超微先前釋出B550、A520等主流及入門等晶片組訂單開始量產出貨，推動2020年前兩月合併營收繳出雙位數成長。

跨入2020年後，祥碩將可望在超微訂單全數回流帶動下，推動業績再拚高峰。法人表示，超微在2020年除了將釋出B、A系列晶片組訂單給予祥碩之外，2019年超微收回自行製作的Z系列晶片組也將委託重新委託祥碩代工，且本次Z系列將會具備目前最新的PCIe Gen4高速傳輸通道規格，代表該晶片組產品價格將會明顯提升，祥碩2020年將可望全數拿回超微晶片組大單。

不僅如此，由於USB 3.2在英特爾及USB-IF持續推動下，滲透率正穩健提升，不過目前英特爾晶片組需要外掛USB主控IC，祥碩已經打入ODM／OEM廠供應鏈，將可望搭上英特爾平台的USB需求商機。

最後，中國大陸積極啟動去美化效應下，陸系客戶正將高速傳輸IC訂單從過去的國際大廠轉移至台廠，祥碩的高速傳輸IC當前已經獲得浪潮、華為等供應鏈，隨著新冠肺炎疫情持續影響市場，中國居家辦公需求在2020年將可望明顯提升，雲端、資料中心及伺服器等需求有機會大幅崛起，祥碩出貨力道將更加暢旺。

法人指出，祥碩2020年在超微晶片組委外訂單、USB晶片及中國資料中心等商機推動下，全年業績將可望改寫新高表現，且獲利可望相較2019年明顯提升。祥碩不評論法人預估財務狀況。

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