PA族群紅不讓 前二月營收年增大增66％

今年1月有農曆年長假、2月有新冠肺炎疫情延後復工，造成上市櫃公司2月及累計前2月營收表現均衰退，不過，PA族群照樣大幅成長，整體PA前2月營收大躍進66％，遠遠超過第二、三名的汽車及IC通路族群的各年增5％。

砷化鎵PA族群中，5家中有4家累計前2月營收成長，包括宏捷科大幅成長1.61倍，穩懋及全新各在5～7成之間，環宇-KY也有12％的年成長，僅有IET-KY呈現2成的年減。

在2月及前2月營收逆勢成長的族群中，成長第二高的汽車類股，最受人關注，1月因是新年度開始，有衝刺去年年份的汽車，原本就是汽車銷售旺季，但2月受到新冠肺炎及股市重挫衝擊，原本市場預期應會造成銷售疲弱，但結果出來數字表現不俗，和泰車功不可沒。

和泰車前二月營收近達372億元，年增幅度高達四成，汽車銷售依然亮眼，再來英瑞-KY及橙的都有一成以上的成長幅度，大億及三陽工業為個位數成長，其他26家都衰退，可見國內汽車龍頭老大和泰車，撐起國內汽車市場的一片天。

IC通路居前2月營收成長第三高，據統計，至上、方土昶都有4成以上的年增率，安馳、崇越、建達、弘憶股、品安、益登等，依高至低各有27～14％的成長幅度，至於國內最大的IC通路商大聯大，也有約8％的成長，因規模較大成長幅度不如中小型IC通路商，但仍有8.33％優於平均5.1％的水準。

此外，另一受到矚目的是，之前鬧得沸沸揚揚的IC通路商併購之戰，大聯大收購文曄逾2成持股，文曄引來白騎士祥碩，然而文曄前2月營收為421億元，呈現年減6.08％。

延伸閱讀

PA族群紅不讓

祥碩業績拚高峰

興櫃營運疫外旺