2020春季號推薦強勢股

上市櫃公司2019年各公司的獲利營收實績亮眼，已為2020年提前布局打下大半穩固基礎。其中搭上5G+AI+loT成長題材者更可視為2020年進可攻退可守的投資首選。

📌台積電(2330)

5G及高速運算帶動，2012年業績展望樂觀。5G滲透率成長至14-16%，預期台積電將憑藉技術領導能力而成長，在半導體先進製程的領先位置，將為公司奪得先機，市佔率可望較2019年增加，先進製程產能利用率吃緊情形仍將延續至2020年，且5G與中國去美化將持續稱台積電營運動能。

📌穩懋(3105)

5G商機加速起飛，PA代工成長動能強勁；受惠於華為去美化趨勢及5G手機備貨；隨著各家手機品牌廠對推出5G機種的態度日益積極，穩懋cellular、Wi-Fi、VCSEL均將直接受惠；RF技術進入升級週期，將帶動PA在各項行動通訊與運算終端裝置的含量全面提升。

📌聯發科(2454)

5G晶片率先量產上市，性價比優於競爭同業，未來可望受惠於5G手機換機需求；中國廠商去美化策略，將有助於未來手機晶片出貨並穩定市占率，聯發科第一顆5G系統單晶片將於1Q20年正式出貨，並獲OPPO與Vivo等大陸手機廠採用，有助提升聯發科在中國的市占率。

📌聯詠(3034)

2020年中國手機對OLED DDI的需求將顯著成長，受惠於中國面板業者OLED產能開出帶動驅動晶片需求，三大主軸驅動2020年營運上檔空間。

📌喬山(1736)

看好全球健康意識抬頭，健身房快速布局帶動商用健身器材成長；第三季財報優於預期，4Q進入產業旺季。

📌為升(2231)

為升推出各類ADAS產品獲得客戶採用，成功打入車用感測雷達市場，預期2020年為平交道偵測系統營收的主要認列時間，北美校車專案也可開始出貨，將推動為升營收成長。

受惠多項雷達開發專案開花結果，且中美貿易衝突影響有限，預期2020年營運動能將優於同業。

📌旺宏(2337)

TWS帶動Nor Flash需求回升，價格上漲，2020年Flash市場供需好轉。

📌瑞昱(2379)

TWS（藍芽音訊）業務具成長動能，且2020年WiFi 5標案出貨持續成長，而WiFi 6晶片也維持2019年底推出晶片的規劃。未來兩年前景大好，且有機會拿下Android陣營中達1/3的市占比重，支撐瑞昱未來獲利強勁動能。

📌台光電(2383)

2H19重回iPhone SLP供應鏈，車用板需求亦逐漸回溫。因應5G時代來臨，台光電積極布局高頻高速基板材料，主攻伺服器、基地台、路由器等網通設備，由此支撐獲利動能。

📌南亞科(2408)

貿易戰及手機用DRAM規格提升，產業逐漸回到2016年上一波循環的起漲階段。庫存去化結束及5G帶動需求，2020上半年DRAM平均售價將平穩上揚。

📌大立光(3008)

手機鏡頭規格持續提升，5G將帶動7P鏡頭組需求。我們預期大立光將拿下2020年大部分iPhone的7P鏡頭訂單，並因光學與機械設計較難，將帶動產品組合優化。

📌譜瑞-KY(4966)

eDP需求具成長動能，伺服器PCIe 4.0應用2020年發酵。高速資料傳輸及USB Type-C滲透率，將成為譜瑞-KY後續重要成長動能。

📌眾達-KY(4977)

100G超高速光通訊模組可望開始量產出貨；2020年預期在400G產品即將開始量產，加上5G產品帶動高毛利電信產品開始出貨，配合客戶在馬來西亞積極擴廠，預期營運有望重回成長軌道。

📌寶雅(5904)

寶雅百貨美妝門市營運表現穩健加計寶家2020年展店加速，寶雅集團2020獲利成長動能將再放大；將透過擴大零售網絡及門市升級持續提高市佔率，帶動2018-20年獲利年複合成長率達17%。

📌頎邦(6147)

受惠TDDI需求強勁、智慧型手機由COF轉成COF趨勢以及捲帶業務轉盈，增強頎邦獲利顯著增長。同時也受惠於聯詠OLED驅動IC放量且蘋果iPhoneSE2驅動IC出貨，1Q20可望淡季不淡反向季增，且2H20可望切入2020年蘋果iPhone用OLED驅動IC供應鏈，加上2019年獲利多來自本業，配息率將高於2018年水準，具備高殖利率題材。

📌台郡(6269)

具備5G高頻天線及細線路競爭優勢；MPI軟板值得期待。天線產品可望在5G 手機需求拉動下，帶動獲利創高。

📌台燿(6274)

5G 高頻產品就位， low loss HSD 產品滲透率持續拉升， 產品組合仍持續優化。5G帶動資料中心升級，以及後續的車聯網應用，支撐台燿成長動能。

📌世紀鋼(9958)

沃旭訂單可望挹注營收20億元，CIP訂單則上看30-40億元，帶動獲利大爆發；陸續接到風電大廠訂單，營運獲利可期。

📌美利達(9914)

隨著歐洲電動車市場穩定成長、美國需求開始放量下，電動自行車在未來3至5年內，銷售量可維持兩位數高速成長，推升未來營收與獲利維持一定的成長態勢。

📌台聚(1304)

EVA供需健康，上游原料乙烯持續寬鬆，有助獲利。