2019台股刷新記錄 2020台股藏寶占鰲頭

2019年中美貿易戰拖累全球經濟表現，各國央行再度祭出貨幣寬鬆政策救經濟，結果熱錢流竄，肥了股市，台股也成最大受益者之一。展望2020年，在全球5G商機即將大爆發，以及台商回台大投資的內外雙引擎助攻下，加權指數再創歷史新高值得樂觀期待。

2019年前三季上市櫃公司合計營收23兆6523億元，稅前盈餘為1兆6398億元，較去年同期減少幅度達16.73%。但是2019年股市反向上漲24%。創下近10年最佳表現。資金行情給力，外資大加碼是一大助力。外資前11月累計淨匯入金額近120.48億美元，創5年來淨匯入新高；三大法人淨買超3,079億元，亦是5年新高。

除此之外，台股還刷新諸多紀錄，包括：指數突破12,000點整數大關，再創近30年新高。上市櫃總市值衝上新高40.07兆元、權王台積電股價344.5及市值8.9兆再攻頂。權王台積電大驚奇，貢獻全年指數漲近千點。股王王大立光股價重返5,000元，帶動精測、矽力、信驊接棒站上千金，台股史上首度出現三千金盛況等等，可以說是風光封關。

展望2020年，國際總經環境上，聯準會（Fed）已定調全年傾向按兵不動的鴿派立場，讓資本市場吞下定心丸。高息股將扮演股市中流砥柱的角色，也是台股能繼續HOLD住外資的最重要誘因之一。

2019年上市櫃公司發放現金股利約1.42兆元，以外資占台股38.5%估算，就有約5,467億元股息入袋。第一金投顧估計預估2020年上市櫃企業獲利可達2.04兆元，以現金股發放率68％估算，現金股利約1.39兆元，高現金殖利率料將繼續吸引外資持續買單。

另外國內沉寂已久的企業投資也動了起來，統計顯示，申請歡迎台商回台投資方案累計至今總投資額已達7,116億元。海外資金匯回，全年估上看千億，單是去年前11月上市櫃公司購地金額已逾1,400億，產業投資動起來，經濟成長的引擎重新熱了起來。

尤其是在產業趨勢上，全球進入「5G＋AI＋IoT」新時代，相關的運用逐漸展開，依法人看法最大成長亮點聚焦在半導體設備、5G、TWS、蘋果供應鏈及資產股等五大族群上頭，這些都是本土產業的強項，台灣再次站上全球成長的浪頭上，台股料將更顯活力四射。

然而各地5G開台進度，以及5G手機普及率快慢，都會對企業獲利貢獻的快慢造成直接影響，因此在長線趨勢明確下，雖然本夢比發想空間大，不過企業獲利才是驅動股價長線成長的真正動力。

在指數來到萬二點附近，操作紀律變得更為重要。本益比過高及KD指標過熱，都可做為短線買賣的重要參考，就算好公司也不會一路飆不停，抱股也只有通過短線的重重考驗，才能迎來長線的甜美報酬。

台股過去一年可以說是關關難過關關過，指數一路過關斬將，新的一年金融情勢對台股仍十分有利。