被動元件產業明星股：國巨、華新科、興勤

被動元件產業今年景氣回落，然而2020年來臨，MLCC、晶片電阻歷經長達一年的庫存消化，製造端、通路端庫存水位銳減，加上大陸缺工問題在農曆年前後無解，衝擊國巨蘇州廠的產能釋放，被動元件預期，供需緊繃的狀況會一路延續至2020年第一季，合約價不排除跟進現貨價上漲。

業界點名，目前短缺的料號集中在0201、0402，特別是0.1uF、1uF最缺，這些料號主要集中在手機、消費性電子產品上，近日再加上伺服器需求回溫，製造商將產能切換至短缺的手機料上，進一步導致PC用料也短缺，大尺寸MLCC如0603、0805等規格生產者寡，交期也因此而拉長，大陸通路商庫存已經直線下滑，擴大庫存回補力道，甚至從大陸以外的經銷通路調貨進大陸，現貨上漲的情況已經從零星點火，擴大為遍地開花的漲勢。

國巨 2020年EPS挑戰27元

國巨（2327）2019年宣布，將以每股27.2美元的現金收購美商基美（KEMET）所有發行在外流通之普通股，而以基美前一個交易日收盤價計算，約溢價18.2％，收購規模高達16.4億美元（約新台幣500億元）。

合併KEMET之後的新國巨，年營收規模上看900億元，全球市佔率升至14％，穩居全球第三大，預估MLCC將占營收50％，鉭質電容將達20％，成為全球寡占廠商。重要的是，新國巨的車電營收比重將從8％竄升至11％、工業產品從23％升至25％，在高階市場，國巨可望邁入新的里程碑，外資圈預估2020年下半年可望完成這樁合併案，並推估2020年、2021年EPS上看25元、37元。

華新科 2020年獲利有望成長

華新科（2492）2019年公告，董事會通過以每坪29.27萬元價格、總價11.4億元，買下中壢工業區3,894坪土地，以因應集團中長期營運發展需求，華新科強調，主要是看好5G、車電中長期需求，加上楊梅廠房長期以來以租賃的方式營運，未來工業區的土地只會僧多粥少，因此決定斥資在中壢工業區購地，可與楊梅廠區銜接。

華新科2019年每股盈餘上看13元，與國巨的獲利差距收斂，2020年可望跟隨龍頭廠腳步，獲利同步回升。

興勤 股價晉升百元俱樂部

興勤（2428）在熱敏電阻、壓敏電阻的市占率達38至40％，在各產業龍頭的滲透率持續向上挺進，實際上，興勤2016年開始EPS介於7.06～8.47元，隨著車用產品穩健認證、比重拉升，加上積極擴建新廠，法人預期興勤未來獲利基本盤將拉高至7.8～8元。

隨著獲利穩定成長加上高配息的誘因，興勤股價在2019年穩定走揚，未來每年獲利8元成基本盤，將有利股價站上百元俱樂部。