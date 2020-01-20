散熱產業明星股：雙鴻、超眾、健策

5G時代來臨，即將躍升為主流的5G手機處理能力大幅提升，但受限於晶片耗電量大增，初估5G晶片耗電量將達到4G晶片的2.5倍，伴隨而來的過熱問題，為散熱產業帶來無限的想像空間。

根據市調機構預估，2018年到2023年散熱市場規模可望從1497億元人民幣成長到2199億元人民幣，其中又以伺服器及資料庫中心、5G基地台及智慧型手機散熱需求最為強勁，據估2016年到2020年全球5G設備年複合成長率高達32％，光是大陸地區2019年5G相關基礎建設散熱市場規模就可達50億元人民幣，若再加上全球伺服器散熱1.6到2億美元的市場胃納，散熱不成顯學都很難。

雙鴻 獲利進入高成長

雙鴻（3324）看準VC是未來散熱主流，2019年下重本，資本支出放大至10億元，也讓雙鴻成了2019年的大贏家，累計前11月營收93.31億元，年增33.28％，前3季EPS為9.19元，直逼一個股本，法人樂看雙鴻2019年EPS上看13元，2020年則可望直上16元。

為了呼應智慧型手機客戶中低階手機想改用薄型熱管的需求，雙鴻著眼於廣州產能已滿，已著手將薄型熱管移到人工成本較低的重慶去，以穩住毛利，預估2020年第二季就可以開始供貨，屆時重慶薄型熱管的月產能可望由目前的200萬支增加至500萬支。至於去年就已展開大擴產的VC月產能，現也已放量來到1,000萬片，應足以應付市場需求。

超眾 看好散熱商機再爆發

超眾（6230）2019年12月上旬宣布擬於越南河內建廠，以擴充手機用均熱導板（VC）、散熱模組等產能，計畫中指明，超眾將以7年為期，投入越南盾4兆元（折合美元約1.72億元，換算台幣約52.43億元）進行擴產，屆時超眾既有廠地也將由現行的台灣、重慶、昆山等廠區一路延伸到越南，新廠的擴建計畫預定從2020年元月正式啟動，藉以彌補台灣廠VC月產能僅100萬片的不足。

超眾累計2019年前三季EPS達6.81元，獲利成長達48％。法人樂估2019年EPS將逾9元，2020年EPS則有賺進逾12元的實力。

健策 來自電車的貢獻提高

健策（3653）深耕車用及伺服器多年，2019年成功收割，在電動車IGBT（絕緣柵雙極電晶體）水冷散熱模組出貨放量下，推升健策2019年第三季營收見到歷史新高，第四季也創高在望，未來兩年也不看淡。

健策IGBT現已拿到兩家歐洲、一家日本廠及台廠認證，帶動出貨自2019年開始放量，初估今年IGBT出貨量較去年成長166％，至於伺服器部分，今年的年成長率達43％，2020年仍可望續揚20％，兩者均為未來的主要成長動能。

由於接單暢旺，健策2018年起積極在兩岸三地擴產，其中生產伺服器ILM扣件、水冷散熱模組及Pre-Mold導線架的大陸無錫二廠已完工，另生產均熱片、水冷散熱模組及EMC導線架的大園二廠也預訂於2020年2月完工，已為未來成長做好佈局。