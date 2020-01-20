工業電腦明星股：樺漢、伍豐、廣錠

工業電腦（IPC）2019年業績表現普遍回升，主要受惠於北美市場需求強勁，以及新興市場陸續啟動工業4.0升級，而歐洲地區雖然受到經濟復甦不如預期，導致收銀支付系統（POS）拉貨力道較弱，但展望2020年，業者認為將有觸底反彈機會，加上貿易戰趨於樂觀，主要市場可望迎來一波換機潮。

值得一提的是，2020年5G將正式進入商轉階段，市場看好將加快企業端導入人工智慧物聯網（AIoT）應用，涵蓋面包括智慧城市、智慧交通、醫療等領域皆可望見到爆發性成長，硬體設備及軟硬整合平台需求增加，如感測器、邊緣運算技術等，隨著5G基礎建設落地，有助於推升新一波IPC產業商機。

樺漢 整合效應點火

樺漢（6414）2019年上半年因認列可轉債提前贖回費用，導致獲利不如預期，但近期營運已走出谷底，由於S&T、konrtont成長動能延續，品牌產品將有進一步發展，以及旗下帆宣（6196）智慧城市、半導體設備需求強勁，品牌、系統整合、ODM/JDM三大業務表現穩健，將扮演營運成長雙引擎，全年營收估增一成。

樺漢董事長朱復銓表示，集團經過5年併購布局，從硬體跨足到軟體技術，進一步邁向軟硬整合的解決方案，目前基礎建設已經完成，下一步將打造品牌及系統整合，以優化商業模式與獲利為未來重心，迎接下一個「成長新紀元」。

伍豐 業內外同步成長

伍豐（8076）受惠國際與中國彩票機換機潮重新啟動，加上電子標籤新品打進日本市場，博弈及POS業務可望重啟成長動能，水晶虎宮殿預期在太陽城集團主導下，VIP收入將大幅成長，業內外貢獻同步增溫。

轉投資賭場部分，由於水晶虎宮殿大廳收入優於原預期，帶動伍豐2019年前三季認列子公司Oriental Regent投資收益9,500萬美元，年增近3倍；VIP廳在導入澳門博弈大型運營商太陽城後，占賭場營收比重可望顯著成長，預計2020年2月開始營運，貢獻首季業績。

廣錠 打入儲能供應鏈

廣錠（6441）2019年12月宣布攜手美儲能系統開發廠普威及日本電子大廠村田製造所（Murata），三方共同搶攻全球儲能商機，廣錠將負責普威儲能系統設備OEM業務，初步將先釋出1GW訂單，預計首季進入量產，可望逐季貢獻業績。

為了支應未來生產儲能系統，廣錠已向同業事欣科買下中壢廠房，積極布署ESS及博弈業務，進行產能規劃，目前地下一樓全數用於生產儲能設備，預計1月進入試產，首季底量產，廣錠看好未來在與普威及村田合作下，配合台灣電業法修正案通過，下一步將進軍台灣的儲能電廠運營業務，相關執照也已經在申請當中。