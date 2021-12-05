2021財經大事｜金融業併購風 問花落誰家

新聞分析》疫情改變經營模式？金融整併2021特多

文／ 金融理財中心副主任 彭禎玲

新冠肺炎疫情改變金融經營者想法？2021年讓人覺得金融整併案似乎特別多，有台新金控併購保德信人壽（2020年啟動、2021年完成）、富邦金控併購日盛金控、開發金控獲准年底前100％持有中國人壽，另外還有進行中的花旗（台灣）銀行消金業務出售案。

據金管會統計，2004年到2011年的八年間，共有47件金控或銀行整併案，主要是當時有金融重建基金（RTC）標售問題金融機構，國內金控公司成立的第一個10年，以併購子公司來擴展規模，第三則是金融海嘯推動部分金融機構整併。

但在2012年到2021年的10年間，只有12件金控、銀行併購案，開發金併中壽以首次啟動為時點，算入2017年，花旗銀出售案則在進行中，2012及2014年都各有三件，即2012年的開發金併凱基證、玉山銀併嘉義第四信合社、中信金併富鼎投信；2014年是元大金併紐約人壽、板信銀併台北第九信合社、開發金併萬泰銀。

之後2015年只有中信金併台灣人壽、2016年只有元大金併大眾銀、2017年為開發金收購中壽（金管會以首次併購作為基礎）、2018年是已併入元大金的大眾銀與元大銀合併。

2019年沒有金控或銀行併購案，直到2020年台新金併保德信人壽，2021年則有富邦金併日盛金、花旗銀出售案，開發金完成100％收購中壽等，讓人感覺金融整併似乎又熱絡起來。

中間若加上外商壽險出售案，2012年也只多出中信金買下宏利人壽台灣分公司，及今年康健人壽要出售給安達集團；同樣外商壽險出售多亦多發生在2007~2011年之間。

從歷史角度來看，上二波金融整併，一次是金控成立及台灣問題金融機構退場，第二次是金融海嘯，2020年到2021年的這一波，看起來是新冠肺炎疫情造成各國邊境阻絕、線上金融迅速發展，讓經營者策略改變，有些跨國金融集團要切割部分獲利不高的市場，可節省管理成本，有些則是要趁疫情擴張金融版圖。

所以2021年，台灣出現首宗金控併金控案，來台近60年的花旗銀要撤離台灣消金市場，很多金控手上亦備妥現金、併購銀彈，可隨時發動金融整併。

合併（購併）基準日 合併（購併）主體 被合併（購併）金融機構 101.06.06 中華開發金融控股公司 凱基證券公司 101.11.03 玉山商業銀行 嘉義第四信用合作社 103.01.01 元大金融控股公司 國際紐約人壽保險公司 （更名為元大人壽保險公司） 103.07.21 板信商業銀行 台北市第九信用合作社 103.09.15 中華開發金融控股公司 萬泰商業銀行 （更名為凱基商業銀行） 104.10.15 中國信託金融控股公司 台灣人壽保險公司 105.03.22 元大金融控股公司 大眾商業銀行 106.09.13 中華開發金融控股公司 中國人壽保險公司 107.01.01 元大商業銀行 大眾商業銀行 110.06.30 台新金融控股公司 保德信國際人壽保險公司 （更名為台新人壽保險公司） 110.08.31* 富邦金融控股公司 日盛金融控股公司

*此為日盛金控股東常會日，富邦金控代表取得全數董事席位。合併基準日尚未訂定。