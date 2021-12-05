2021財經大事｜金融業併購風 問花落誰家
編按：國內金融業掀起併購潮，包括開發金併中壽、富邦金併日盛金，還有市場屏息以待的花旗銀台灣消金業務待價而沽。與此同時，美國銀行業也掀起合併潮，Dealogic數據顯示，2021年迄今美國銀行業合併交易金額約超過540億美元，全年可望創下2008年以來最高紀錄。
新聞分析》疫情改變經營模式？金融整併2021特多
文／ 金融理財中心副主任 彭禎玲
新冠肺炎疫情改變金融經營者想法？2021年讓人覺得金融整併案似乎特別多，有台新金控併購保德信人壽（2020年啟動、2021年完成）、富邦金控併購日盛金控、開發金控獲准年底前100％持有中國人壽，另外還有進行中的花旗（台灣）銀行消金業務出售案。
據金管會統計，2004年到2011年的八年間，共有47件金控或銀行整併案，主要是當時有金融重建基金（RTC）標售問題金融機構，國內金控公司成立的第一個10年，以併購子公司來擴展規模，第三則是金融海嘯推動部分金融機構整併。
但在2012年到2021年的10年間，只有12件金控、銀行併購案，開發金併中壽以首次啟動為時點，算入2017年，花旗銀出售案則在進行中，2012及2014年都各有三件，即2012年的開發金併凱基證、玉山銀併嘉義第四信合社、中信金併富鼎投信；2014年是元大金併紐約人壽、板信銀併台北第九信合社、開發金併萬泰銀。
之後2015年只有中信金併台灣人壽、2016年只有元大金併大眾銀、2017年為開發金收購中壽（金管會以首次併購作為基礎）、2018年是已併入元大金的大眾銀與元大銀合併。
2019年沒有金控或銀行併購案，直到2020年台新金併保德信人壽，2021年則有富邦金併日盛金、花旗銀出售案，開發金完成100％收購中壽等，讓人感覺金融整併似乎又熱絡起來。
中間若加上外商壽險出售案，2012年也只多出中信金買下宏利人壽台灣分公司，及今年康健人壽要出售給安達集團；同樣外商壽險出售多亦多發生在2007~2011年之間。
從歷史角度來看，上二波金融整併，一次是金控成立及台灣問題金融機構退場，第二次是金融海嘯，2020年到2021年的這一波，看起來是新冠肺炎疫情造成各國邊境阻絕、線上金融迅速發展，讓經營者策略改變，有些跨國金融集團要切割部分獲利不高的市場，可節省管理成本，有些則是要趁疫情擴張金融版圖。
所以2021年，台灣出現首宗金控併金控案，來台近60年的花旗銀要撤離台灣消金市場，很多金控手上亦備妥現金、併購銀彈，可隨時發動金融整併。
|合併（購併）基準日
|合併（購併）主體
|被合併（購併）金融機構
|101.06.06
|中華開發金融控股公司
|凱基證券公司
|101.11.03
|玉山商業銀行
|嘉義第四信用合作社
|103.01.01
|元大金融控股公司
|國際紐約人壽保險公司 （更名為元大人壽保險公司）
|103.07.21
|板信商業銀行
|台北市第九信用合作社
|103.09.15
|中華開發金融控股公司
|萬泰商業銀行 （更名為凱基商業銀行）
|104.10.15
|中國信託金融控股公司
|台灣人壽保險公司
|105.03.22
|元大金融控股公司
|大眾商業銀行
|106.09.13
|中華開發金融控股公司
|中國人壽保險公司
|107.01.01
|元大商業銀行
|大眾商業銀行
|110.06.30
|台新金融控股公司
|保德信國際人壽保險公司 （更名為台新人壽保險公司）
|110.08.31*
|富邦金融控股公司
|日盛金融控股公司
*此為日盛金控股東常會日，富邦金控代表取得全數董事席位。合併基準日尚未訂定。
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