2021財經大事｜電力OFF噩夢 未知的命運

專家分析》

根據經濟部能源局的規劃，到2023年，我們的備用容量率大概15％左右，如果扣除燃料、燃氣、燃煤等限制（空氣污染考量），大概是7.5％左右，低於綠燈的標準，所以原則上到2023年應該就是會供電吃緊，這個情況在2025年有辦法改善嗎？

根據估測值，應該會往上拉到16％的備用容量率，扣掉5％應該也能在10％以上，但變數繁多，此外天然氣的發電比重將從35％增加到50％，這些都有難度。再生能源的部分，到去年為止，占整個電力供應的比重僅5.4％，距離原先到去年須達到9％的目標。在未來不到四年的期限內（2021-2025年）我們要達到預期的20％，可能嗎？

這中間牽涉到太陽光電的機組，現在只有大概6.3GW（百萬瓩），未來要增加到20GW（百萬瓩），這樣的一個增加的幅度，還有離岸風機這兩年的執行率不到1％，加上受疫情影響，外籍技師無法入境也使工程延誤，在這樣的情況下，我認為政府不做一些修改的話，可能無法避免限電。

在再生能源無法如期運行，核電的部分在年初有10％，直到現在仍有7.5％，但在2023年，核二的一號機跟三號機，跟核三的一號機也要停了。所以2023年就很緊迫，接著到2025年，核三的二號機也停了，但這些替代的機組都沒有辦法上來（運轉），所以可能我們要很認真地思考，目前的政策是否有辦法做一些務實的調整，不然限電大概是沒有辦法避免。

台商回流，再加上半導體產業的投資，單單台積電來講，現在占我們的用電量大概5％，到2025年可能會到10％，他的投資增加了，在這種情況之下如果停電的影響會多大？就台積電來講，如果停電的話，即使停電時間低於一個小時，生產過程中的材料都需要全數替換，無法再使用。替換後重新上線生產需耗時兩天，以台積電的年營業額1.3兆來講，兩天損失的營業額就接近70幾億，更不用說對半導體產業的影響不只是台積電還有其他半導體，包括石化，這個對台灣經濟的影響就不是簡單的5倍、6倍或10倍，他的影響會更大。

（口述／中央大學台灣經濟發展研究中心研究員梁啟源）