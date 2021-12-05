2021財經大事｜塞港蝴蝶效應 世界慢半拍

新聞觀點》美國查全球航商壟斷 業界跳腳

文／工商時報證券產業新聞中心副主任邱莉玲

繼調查高運價之後，美國聯邦海事委員會（FMC）將挑戰全球航商三大聯盟壟斷局面，預定12月開會討論。此舉引發業界熱議，因為據航運諮詢機構Vespucci Maritime資料，2021年跨太平洋航線價量齊揚，吸引非聯盟航商投入已搶走三成市占，亦即三大聯盟市占從過去逾九成降至七成，航商競爭激烈，缺乏競爭顯然非造成美國塞港缺艙原因。

另個焦點，習拜會後傳出美國有意調降中國大陸部分產品進口關稅，被視為拜登政府抑制通膨的政策之一，未來中美貿易量勢將擴大，業界表示，對航運業是好事，也恐將在跨太平洋航線引來高強度的市場競爭、甚至洗牌。

美國拜登總統7月簽署行政命令，要求FMC打擊扼殺競爭、定價激漲的海運整合模式。接著，上周白宮官網再貼文，擔憂全球三大航運聯盟缺乏競爭而壟斷市場，要求FMC確保美國進、出口商獲得公平對待。據了解，近期已有航商接獲FMC的調查。

貼文稱2M（馬士基、地中海）、OCEAN Alliance（中遠海運、達飛、長榮）、THE Alliance（赫伯羅特、ONE、HMM、陽明）三大聯盟的九家航商，控制全球80％航運市場，遠高於2011年的29％，在東西方航線與跨太平洋貨櫃航運市占更達95％。這些聯盟不受反托拉斯法管，若導致不合理延宕、運輸成本增加、市場競爭嚴重減少等，FMC有權挑戰。

但疫後復甦需求激增推升歐美線運價，吸引非聯盟、亞洲區間航商投入並開始翻轉市場，包括全球排名第10的萬海，3月起首開美西定期航線、6月開闢美東線；排名第20的德翔海運，在9月開闢大陸直航加拿大快船運送；排名第27的上海中聯航運，7月進軍歐美定期航線，11月找來曾經在馬士基等任職的Lars Christiansen擔任聯席總裁。

據世界航運理事會（WSC）最新報告，獨立、新的貨櫃船公司紛紛入市，上半年船舶訂單量遠超過2019年和2020年的總和。缺乏競爭並非造成貨物擁堵原因，只有需求恢復正常化，並克服疫情碼頭效率、卡車缺工等運營挑戰，才能解決供應鏈瓶頸。

陽明海運前董座謝志堅表示，在疫情影響下造成缺艙，引起市場反彈，認為航商聯盟控制艙位，除了美國將依據「Shipping Act」調查，歐盟2024年預計也將檢討BER（Block Exemption Regulation集體豁免條例），是否影響聯盟的獲利與未來？業界關注。

三大聯盟合約屆期時間分別為2M在2025年、OCEAN Alliance在2027年、THE Alliance在2030年。