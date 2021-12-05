2021財經大事｜大斷鏈的時代 天災人禍起

專家分析》

從2020年一直到2021年，都有一個很不平靜的春天，2020年春天的時候新冠肺炎疫情剛剛爆發，所以造成這個歐美、日本的汽車廠商非常緊張。

只要疫情爆發大家被隔離，大家不買車，車廠很快的跟台灣的這些晶圓代工廠，甚至於一些晶片的供應商表示們說可能不需要這麼多晶片了，或稍早訂單暫緩或減量。

其實包括提供晶片廠商跟台灣的晶圓代工廠，台積電、聯電等當時都提出警告，生產是連續的，訂單也都排得好好的，如果隨便砍單後果需求回來，要產能可能沒辦法足量供給。但這些車廠不信邪，他們就覺得說，看起來好像是長期趨勢，應該會跟病毒奮戰一兩年，所以可能需求就會很糟糕，所以車廠還是砍單。

車廠會做出這種動作跟生產模式（JIT，just-in-time）非常有關係，即汽車廠雖生產線都在他家裡面，可是所有的這些零配件，包括晶片等都是我要組裝的可能前半小時，或者是15分鐘，才運到車廠裡面來，零組件進廠之後大概不到半天就會用掉，這叫JIT的工作模式，JIT模式在太平盛世時不會造成什麼影響，可一旦發生如疫情一般情況，造成出貨、廠商生產的變化時，JIT就會變成非常非常大的災難。

第二個是2020年3月大陸因中美貿易戰影響，為免被斷供，狂掃市場上可能需要用到的半導體晶片，包括成品、半成品等，把市場上所有的那個東西能掃都掃完了，造成整個半導體供應鏈產生很大的波動，這是所謂的人禍。

再來天災的部分，如今年3月德州發生大風雪造成停電，三星、恩智浦、英飛凌這幾家廠商在德州當地都有晶圓廠，這些廠很多都是做車用晶片，都陷入停工。人禍跟天災對於整個生產鏈的供應，有非常決定性的影響。

此外中期影響如大陸拉閘限電影響工業鏈秩序，還有長期影響大概就是長短料的問題及長期的市場需求。以市場調查單位統計來看，大概在西元2000年的時候車用電池材料佔整個汽車成本差不多18％，到2010年已經變成27％，2030年預估會是45％，可想而知汽車要用的東西，包括晶片、零組件的需求只會越來越多，所以看起來半導體供應鏈的狀況不容樂觀。

（口述／工商時報科技新聞中心主任陳泳丞）