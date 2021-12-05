2021財經大事｜大斷鏈的時代 天災人禍起

大斷鏈的時代
2021年初的暴風雪與火災導致全球晶圓代工供需緊繃，後續相關產業決策更對「斷鏈」產生決定性影響。圖／美聯社

編按：德州大風雪及瑞薩大火等天災的發生，導致全球供需緊繃。自2020年以來的半導體供應、晶片短缺及石化原材料等供需失衡全面惡化。

專家分析》

YouTube video

從2020年一直到2021年，都有一個很不平靜的春天，2020年春天的時候新冠肺炎疫情剛剛爆發，所以造成這個歐美、日本的汽車廠商非常緊張。

只要疫情爆發大家被隔離，大家不買車，車廠很快的跟台灣的這些晶圓代工廠，甚至於一些晶片的供應商表示們說可能不需要這麼多晶片了，或稍早訂單暫緩或減量。

其實包括提供晶片廠商跟台灣的晶圓代工廠，台積電、聯電等當時都提出警告，生產是連續的，訂單也都排得好好的，如果隨便砍單後果需求回來，要產能可能沒辦法足量供給。但這些車廠不信邪，他們就覺得說，看起來好像是長期趨勢，應該會跟病毒奮戰一兩年，所以可能需求就會很糟糕，所以車廠還是砍單。

車廠會做出這種動作跟生產模式（JIT，just-in-time）非常有關係，即汽車廠雖生產線都在他家裡面，可是所有的這些零配件，包括晶片等都是我要組裝的可能前半小時，或者是15分鐘，才運到車廠裡面來，零組件進廠之後大概不到半天就會用掉，這叫JIT的工作模式，JIT模式在太平盛世時不會造成什麼影響，可一旦發生如疫情一般情況，造成出貨、廠商生產的變化時，JIT就會變成非常非常大的災難。

第二個是2020年3月大陸因中美貿易戰影響，為免被斷供，狂掃市場上可能需要用到的半導體晶片，包括成品、半成品等，把市場上所有的那個東西能掃都掃完了，造成整個半導體供應鏈產生很大的波動，這是所謂的人禍。

再來天災的部分，如今年3月德州發生大風雪造成停電，三星、恩智浦、英飛凌這幾家廠商在德州當地都有晶圓廠，這些廠很多都是做車用晶片，都陷入停工。人禍跟天災對於整個生產鏈的供應，有非常決定性的影響。

此外中期影響如大陸拉閘限電影響工業鏈秩序，還有長期影響大概就是長短料的問題及長期的市場需求。以市場調查單位統計來看，大概在西元2000年的時候車用電池材料佔整個汽車成本差不多18％，到2010年已經變成27％，2030年預估會是45％，可想而知汽車要用的東西，包括晶片、零組件的需求只會越來越多，所以看起來半導體供應鏈的狀況不容樂觀。

（口述／工商時報科技新聞中心主任陳泳丞）

WTO全球貿易晴雨表
商品貿易量走勢

相關新聞

陸港口防疫緊縮 全球斷鏈危機加重

晶片荒席捲 Q3手機出貨年減6％

歐11月PMI回溫 斷鏈與疫情威脅展望

陸半導體廠 搶攻車用MCU

瑞薩工廠產能恢復需百天 日政府急找台廠援助

德州大停電的真相

2021財經大事回顧

新冠戰役再起

打炒房緊箍咒

台股512驚魂記

電力off噩夢

塞港蝴蝶效應

大斷鏈的時代

金融業併購風

中國監管風暴

CPTPP敲門磚

台積電全球夯

元宇宙是什麼

通膨暗潮洶湧

加密貨幣爭鳴

1.5度C救地球

習拜強權對話

工商時報 數位編輯