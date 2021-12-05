2021財經大事｜打炒房緊箍咒 組合拳來了

專家分析》

我國的經濟成長動能非常穩健，再加上大量的台商返台投資，相關的營建成本，包括土地、建築工人工資以及原物料都呈現大幅揚升的情況，逐漸推動我國房地產市場價格，但假設房地產市場價格過度飆漲，對年輕族群、首次購屋者而言是不利的，且容易造成財富分配的惡化，形成社會問題。所以，如何穩健房地產市場波動，是很多執政者非常關切的。

目前來講金融機構的準備金都是比較寬鬆的，假設採取提高利率的方式，對遏止房地產市場價格的飆漲並不是很有效的，目前央行是採用選擇性信用放款，對於土地融資、工業地貸款成數的控制，我認為可以得到初步的效果，可是要注意的是，9月的我國整體貨幣供給額M1b升幅來到14.96％，M2來到8.69％，都是正常時期的1倍以上，如此高的貨幣供給額，很容易使資金流向資產市場，造成資產市場的破洞，所以在執行相關政策的時候，可能要特別留意這個現象。

對投資大眾來講，假設你有住的需求和實質的需求就去買房子，可是還要注意房地產市場也是上上下下，不要一窩蜂以投機心態來從事房地產投資。

另美國實質M2貨幣供給量年成長率在今年2月底達到高峰，成長高逾27％，是非常高的貨幣成長，我國也是很類似，因為怕影響到這個產業營運，所以我們後面供給，剛才有提到平常M2大概4～5％的年增率，可是到了今年9月已經到了8.69％，所以，這個也是正常時期的1倍以上，但我們知道說畢竟目前經濟也慢慢回溫，那需求也慢慢釋出，所以我們看到房地產和股市過度飆漲。

這對中長期穩定發展是不好的，要怎麼把多餘資金慢慢收回是很重要的政策。美國已經宣布11月開始減少購債規模，2022年可能就開始升息了，目前已經有13個國家陸續調升利率，大家對通膨問題是比較重視，我們國家也應該注重整體變化。

民眾該怎麼樣解讀政策，在整個趨勢來看的話，台灣有些產業是表現不錯的，的確是具有很好的國際競爭力，所以，看這個市場波動時，以比較中長期的觀點，來衡量投資項目要放在哪些標的上面，避免一窩風、投機性的炒作。

（口述／台灣金融研訓院董事長吳中書）