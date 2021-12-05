2021財經大事｜CPTPP敲門磚 北京想超車

申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）本來就是台灣長期經貿的目標，只是中國在提出CPTPP的時候，是在大家沒有預期的情況下提出，我們觀察中國會在這樣的時機提出申請最主要的原因可能是從習近平政府的角度，即要強化中國在亞太自貿區裡面的參與程度。透過區域全面經濟夥伴協定（RCEP）跟CPTPP雙軌並進會是中國的最佳策略，所以在RCEP在去年底已經完成簽署的情況之下，我們可以看到大陸在2021年提出了要申請加入CPTPP。

我剛有提到因為中國很快速地遞出CPTPP的申請，也對台灣產生一點壓力，其實CPTPP一直是台灣長期經貿政策的目標，所以我們提出CPTPP實際上最重要的是希望幫助在台企業爭取進入東南亞市場，以及提升和主要貿易對手國公平競爭的條件，比如我們現在進到越南在紡織品上需支付6～12％的關稅，可是競爭對手如日韓等國，基本上都是零關稅的，所以爭取加入CPTPP絕對是台灣的經貿策略，最主要就是先降低我們在國際上不公平的競爭條件。

自兩岸遞出申請書後到目前為止，新加坡、馬來西亞等對中國的申請案都是表達歡迎的，日本則對台灣表現比較熱烈。我認為對於中國的申請書來說，其他比較不作聲的CPTPP成員國，他們主要對中國的質疑在於中國是不是真的能落實CPTPP的義務，因為畢竟從中國過去加入WTO的20年來，很多義務的執行讓很多先進國家感覺到是「大門開小門不開」的結果，在過去WTO義務履行不佳、信用不佳的情況下，這個大概會是中國面臨最大的挑戰。

反觀台灣在這塊反而沒有這麼大的問題，畢竟我們已經在這項議題上準備了6、7年以上，我們也確實在這幾年當中有去推動國內的法制修正，雖然還沒有完全做完，但至少台灣已經展現確實遵守CPTPP義務的決心。不過，我們當然要避免的是年底公投會涉及到的萊豬議題，這是CPTPP裡面的義務，要求以科學證據來制定國內的檢驗檢疫標準，就這件事情，我們需要盡可能避免因公投事件讓國際間認為台灣在倒退走。

(口述／中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長顏慧欣)