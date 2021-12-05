2021財經大事｜元宇宙是什麼 讓資安作主

專家分析》

元宇宙的應用大概可以分為兩個大區塊也是主要的商機，但我們要提醒，投資界常常把這些新興科技的長期風險放大，而忽略了短期內的現實與挑戰。

舉例來講，大家身上或手上常有一些穿戴式裝備，這些過去已經流行過一陣子，現在已很普及，但同時間其實有另外一項產品，就是智慧型眼鏡這個工具，這個東西其實也在同時間跟這些智慧手環、智慧手表一樣，同時間被提出來，可是到今天並沒有很多普及的應用與發展，問題發生在哪邊？就可能會出現在我現在講的資訊風險以及法規的治理上。

隱私與資安的問題在現實世界就存在，未來在元宇宙的世界也會被繼承，不但會被繼承，還有可能因為元宇宙新興科技的交互運用而被放大。前陣子大家在網路上都有聽說過，用人工智慧AI弄成一個假臉的事件，這些事件其實在未來會更嚴重，未來的元宇宙可能是虛擬的臉，你會發現在元宇宙裡面有虛擬的假的真臉，真的虛擬的假臉，這些虛擬跟現實交雜的情況越來越多且差異越來越不明顯，真假難辨。

我們未來將成為一個元宇宙的公民，該怎麼去保護自己的權益跟隱私呢，我提供三個原則參考，就是「停、看、聽」。參與在元宇宙的世界，參與遊戲也好，參與虛擬會議也好等等的，我們自己的資料、資訊相關的分享要適當的停止以及避免過度的揭露，這是第一點。

第二點是要看。未來其實整個隱私保護的世界潮流都是朝向廠商或是他的相關產品跟服務，要去充分揭露他蒐集這些資料的目的與蒐集範圍等等，所以消費者、使用者要預先去讀，去看這些相關內容才能保護自己的權益。

最後一個是聽的部分，新的科技應用、新的元宇宙絢爛的世界裡，畢竟有很多不同的運用，要隨時隨地的觀察，以及收聽所有相關的報導或是一些新的應用的概念，這樣子才能夠在新的概念裡面能夠加深自己對元宇宙運用的體認，又可以保護自己的風險跟隱私。

（口述／KPMG數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤）