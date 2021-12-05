2021財經大事｜通膨暗潮洶湧 Fed將抉擇

今年以來，全球景氣逐漸復甦，前三季美、歐、台灣經濟成長都創了十年左右的新高，惟在一片繁榮裡，通膨隱憂忽現，穀物、原油、基本金屬等原物料行情持續飆漲，原油從年初一桶不到50美元，現在已升破80美元，這些原物料都是生產活動需投入的要素，要素價格大漲，廠商當然會在適當的時機把成本轉嫁給消費者，通膨壓力因此逐月升高。

目前全球通膨壓力持續升高，美國連續5個月通膨率超過5％，10月更升破6％，歐元區也高達4.1％，台灣2.6％雖比較和緩，但也和美、歐一樣創了十年左右的紀錄。面對此一壓力，不少人認為1974～1981年曾發生的停滯性通膨將捲土重來，但也有人認為這只是暫時的現象，不會持久。

客觀的說，雖然通膨蠢蠢欲動，但經濟體系裡有兩股力量可以紓解通膨壓力，一是市場的力量，一是政府的力量，若運用得當，通膨不易再擴大。

在市場力量方面，第一、自1980到現在已經40年了，全球產業重心已由重化工業轉為資訊電子業，產業結構的變化使得如今產業對原油的依賴度大為降低，1980年台灣進口總額裡有20％是原油，如今降至5％，油價對經濟的影響自然不像過去這麼厲害。第二、全球貿易結構也不一樣了，1979年的東京回合協議，1993年的烏拉圭回合協議讓各國的關稅大幅降低、市場大幅開放，眾所週知，壟斷的市場容易漲價，自由競爭的市場就不容易漲上來。第三、1980到現在40年了，各國所得成長5～10倍，消費行為隨之改變了，1980我們每100塊錢的消費有40塊去買食物吃，如今降至20塊，食物是天天得買，天天得吃的，當食物支出占40％，一漲價就容易讓預期心理蔓延，降至20％，有助於冷卻通膨的預期。

除了市場的力量，政府也有調控的力量，包括汽油、電價、水費、客運票價、健保費等公共費率，政府可以使其緩漲、凍漲以穩定人心，這些公共費率的權數合計占消費者物價指數（CPI）近20％，這個比重不低，若能予以凍漲，除可降低廠商投入成本，也可冷卻民眾預期。在這兩股力量平衡下，台灣要再出現1980年的停滯通膨，其可能性就微乎其微了，全球亦然。

（口述／工商時報財經要聞中心副主任于國欽）